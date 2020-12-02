تاج الجنوب العربي يدين جريمة اغتيال العالم الكبير "محسن فخري زادة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدر تجمع تاج الجنوب العربي بيان أعرب عن إدانته لجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده، وجاء فيه:

تابعت معظم الدول والقوى الشريفة في العالم الجريمة الارهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ومن خلفة عصابات ترامب في البيت الأبيض الأمريكي بحق العالم الايراني المسلم محسن فخري زادة وادانتها، واننا في تاج الجنوب العربي إنطلاقا من تضامننا الإسلامي مع الشعب الايراني، ندين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة ونعتبرها ليست مجرد عملية اغتيال بل ممارسة إرهاب دولة وقتل خارج القانون وتعدي على حقوق وسيادة جمهورية ايران الاسلامية وتعدي على القانون الدولي وحق الشعوب في امتلاك ناصية العلم والتقدم.

اننا نطالب بقية دول العالم والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة إدانة هذا العمل الارهابي الاجرامي وان يتخذ مجلس الأمن موقفاً حازماً من ممارسات الكيان الصهيوني المستمرة دون توقف وعدم غض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان العنصري يومياً دون عقاب بحق الشعب الفلسطيني وكذا سلسلة من الاغتيالات بحق علماء جمهورية ايران الاسلامية ونرفض استمرار ممارسة الكيل بمكيال مختلف عند التعدي على حقوق الشعوب في العالمين العربي والإسلامي خصوصاً، ما لم فان من حق الشعوب والدول ان تتبع كل الوسائل للرد والانتقام ولحماية امنها والدفاع عن سيادتها ومصالحها ومواجهة عربدة دولة الصهاينة./انتهى/