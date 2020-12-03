  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:١٣ م

ظريف:

ما توصلنا اليه في الاتفاق النووي لن نتفاوض بشأنه مجدداً

ما توصلنا اليه في الاتفاق النووي لن نتفاوض بشأنه مجدداً

صرّح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران لن تعيد التفاوض مجدداً بشأن ما توصلت اليه في الاتفاق النووي.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ، ان التصريح جاء خلال مشاركة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في  اجتماع  "الحوار المتوسطي"  الذي عقد اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس.

وحول تصرفات الحكومة  الامريكية ضد الاتفاق النووي قال ظريف : ان واشنطن انتهكت قرارات مجلس الأمن وإدارة ترامب  ادارة  مارقة"،و يجب  على واشنطن أن تتوقف عن انتهاك  الاتفاق النووي ، واننا لن نعيد التفاوض بشأن ما حققناه في الاتفاق النووي.

واضاف :" إذا التزم الأوروبيون والأمريكيون بتنفيذ الاتفاق النووي فاننا سنلتزم بتعهداتنا  بشان الاتفاق النووي".

كما تطرق ظريف الى الجرائم  التي يرتكبها النظام السعودي وحلفائه العرب والغربيين في اليمن  وقال : ان الغرب يقوم ببيع السلاح  لدول الخليج الفارسي لدعم الحرب في اليمن ، انهم دعموا اغتيال الصحفي السعودي " جمال خاشجي"  والإرهاب الإسرائيلي.

وحول عملية الاغتيال الارهابية التي أدت الى استشهاد العالم النووي الايراني قال: " ان اغتيال الدكتور فخري زاده يعد اعتداء دوليا وما زلنا ننتظر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إدانته ".

/انتهى/

رمز الخبر 1909889

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    الرأي