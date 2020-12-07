فيلم "رؤيا كونفوشيوس" الوثائقي الصيني يُعرض في سينما الحقيقة بايران 

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الفيلم الوثائقي الصيني الذي يسلط الضوء على تحقّق أحلام الفيلسوف الصيني البارز كونفوشيوس، حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان کارلوویواری في التشيك.

وجاء في خلاصة قصة الفيلم: "تشاو يان أم شابة وزوجها لديهما وظيفة ثابتة ويعيشان في مدينة كبيرة في الصين"، كما يقرأ ملخص الفيلم الوثائقي الذي مدته 85 دقيقة، وفقًا للعلاقات العامة لمهرجان الحقيقة السينمائي الدولي. ان يان تشعر بفراغ متزايد في حياتها، خاصةً عندما تدرك تعاليم كونفوشيوس القديمة التي نسيها معظم معاصريها. تشاو يان تصر على أن ينضم إليها ابنها في هذه الرحلة، لكن زوجها يعارض ذلك.

كما تم عرض فيلم Confucian Dream (رؤيا كونفوشيوس) في مهرجان الأفلام الوثائقية الكندية ومينسك وبيلاروسيا ودبلن وحقوق الإنسان والأفلام الوثائقية الصينية.

وصنعت مخرجة الأفلام الوثائقية الصينية "مي لي" العديد من الافلام الوثائقية، من بينها: حلم جدي (2010)، الأم شنغهاي (2011)، بطاطا صغيرة (2011)، باب هوليوود (2013)، حركة نحو التقاليد (2017).

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