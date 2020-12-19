أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

رويش ملت ..

الرئيس روحاني.. صمود الشعب الايراني سيجبر الادارة الامريكية الجديدة على حنوّ رأسها

ابرار ..

مندوبنا في الامم المتحدة ... لن تكون هناك اية مفاوضات اخرى حول الاتفاق النووي

آفتاب يزد ..

رافائل غروسي في انحياز كامل.. لا يمكن العودة للاتفاق النووي الاصلي

اطلاعات ..

ايران تؤكد.. الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ثانية باي شكل من الاشكال

جوان ..

المؤشرات تدل على ان الرئيس الامريكي الجديد لن يضع سلاح الحظر ضد ايران جانبا

سياست روز ..

علماء الدين البحرينيون يحذرون من التهديدات الخطيرة للتطبيع على الامة الاسلامية

كيهان ..

مطالبة الاهالي في محافظتي صلاح الدين ونينوى في العراق بنشر قوات الحشد الشعبي

مردم سالاري ..

مباحثات الكاظمي واردوغان بانقرة على خلفية دزينة من الخلافات المتراكمة

عصر ايرانيان ..

الرئيس الروسي .. صواريخ آفانغارد قادرة على اصابة اي مكان في الولايات المتحدة

آرمان ملي ..

اليابان تتجه لتصنيع صواريخ بالستية للمرة الاولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

افكار..

القائد العام لقوات الحرس.. الاعداء سيحملون احلامهم بالسيطرة على المسلمين الى قبورهم

رسالت ..

محافظة دير الزور السورية تشهد مظاهرات غاضبة ضد جرائم امريكا ومرتزقتها بسوريا./انتهى/