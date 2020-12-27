وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال نتنياهو عبر تسجيل فيديو في موقع "تويتر" كشف خلاله عن المحادثات التي أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة: "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".

وأضاف أنه أنهى حديثه مع العاهل المغربي بعبارة "أنا أشعر بأنها بداية لصداقة جميلة"، المقتبسة من فيلم "كازابلانكا" (الدار البيضاء).

وسافر وفد المحتل إلى المغرب يوم الثلاثاء فيما يخطط الجانبان لإعادة فتح مكتبي اتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.

سار المغرب على نهج الإمارات والبحرين والسودان في التحرك باتجاه تطبيع العلاقات مع العدو، فيما ندد الفلسطينيون بالاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة واعتبروها خيانة لمطلب قديم بأن تنفذ دولة الاحتلال أولا طلبهم المتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

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