سلاح الجو للكيان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عندما نتعرف علی قدرات العدو الصهیوني ونشاهد عجزه امام الفلسطیني فارغ الید ممسک الحجارة بیده لیحارب صاحب ارقی واقوی سلاح في المنطقة، فنؤمن مرة اخری أن الله مع الحق یدافع عن المظلوم مهما طالت الرحب والظلم فان النصر لآت. یذکر أن السلاح الجو الاسرائيلي لديه خصوصيات خاصة في ما يلي:

أولاً: مهام سلاح الجو

الدفاع عن المجال الجوي للكيان المحتل

تحقيق التفوق الجوي لجيش العدو في الحرب

المساندة الجوية لأذرع البر والبحر

ضرب أهداف في عمق منطقة العدو

تكوين صورة الاستخبارات الجوية

نقل القوات والمعدات وتنفيذ مهام بحث وإنقاذ وإخلاء جوي

بناء القوة الجوية كجزء من خطة بناء الجي

ثانياً: بنية وهيكلية سلاح الجو الإسرائيلي:

قيادة سلاح الجو: يقع مبنى سلاح الجو في قاعدة هاكريا في تل أبيب، وهو مقسم إلى ستة أقسام (أسراب)، والسرب هو وحدة رئيسة في قيادة القوات الجوية، وعلى رأس كل سرب يوجد ضابط برتبة عميد يتبع مباشرة لقائد سلاح الجو، وهذه الأسراب هي:

سرب رئيس الأركان: وهو المسئول عن بناء القوة في سلاح الجو، ويراقب تنفيذها، ويقوم بتنسيق الأمور العملياتية بين الأسراب الأخرى.

السرب الجوي: وهو المسئول عن العمليات التنفيذية، والتدريبات، وعمليات التأهيل، والعمل الاعتيادي لسلاح الجو (العمليات الجارية).

السرب الجوي للطائرات المروحية: وهو المسئول عن سياسات الطيران لنظام الطائرات المروحية في السلاح.

سرب الاستخبارات: وهو المسئول عن بلورة وصياغة الصورة الاستخبارية لمهام سلاح الجو وتحديد الأهداف، ويشارك في صياغة الصورة الاستخبارية كجزء من مجتمع الاستخبارات.

سرب العتاد: وهو المسئول عن الدعم اللوجستي، وتطوير مختلف الأنظمة التي يستخدمها سلاح الجو، ويهتم بالحفاظ على مخزون قطع الغيار لتلك الأنظمة.

سرب القوى البشرية: وهو المسئول عن إدارة وتطوير وتعزيز الموارد البشرية في سلاح الجو.

كما يضم سلاح الجو(4) قيادات مهنية أخرى، هي:

قيادة القوات الجوية الخاصة: وهي المسئولة عن القوات الخاصة التابعة لسلاح الجو كوحدة شلداغ والوحدة (669).

قيادة الخدمات الطبية في سلاح الجو: وهي المسئولة عن تنسيق كافة النشاطات الطبية في السلاح، ويترأسها عادة طبيب برتبة عقيد.

قيادة قوات الدفاع الجوي: وهي المسئولة عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في سلاح الجو، ويترأسها ضابط برتبة عميد.

قيادة وحدة الرقابة: وهي المسئولة عن تشغيل منظومة المراقبة في السلاح، ويترأسها ضابط برتبة عقيد.

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