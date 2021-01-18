الناقد الإيراني حامد سليمان زادة حكماً بمهرجان "غوتنبرغ" السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى اختيار سليمان زاده، الناقد السينمائي الدولي والباحث والمحاضر الجامعي، حكما لجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "FIPRESCI" في مهرجان غوتنبرغ السينمائي الدولي في السويد.

علما أنه يسمى القسم الدولي لمهرجان "غوتنبرغ" جائزة "اينغمار برغمان"، ويهدي جوائزه الى افضل الافلام العالمية التي تم انتاجه على يد موهبة جديدة.

وأما الجوائز الاخرى دون جوائز القسم الدولي فتدعى التنين، وتمنح لأفضل الأفلام في منطقة اسكاندينافيا.

وتقام فعاليات المهرجان بشكل سنوي من اواخر كانون الثاني / يناير حتى مطلع شباط / فبراير في السويد، ويعتبر اكبر حدث فني في منطقة اسكاندينافيا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين ويسمى اختصارا FIPRESCI وهو اختصار للإسم باللغة الفرنسية جمعية من المنظمات الوطنية لنقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم ل "تعزيز وتطوير الثقافة السينمائية والحفاظ على المصالح المهنية." وقد تأسس الاتحاد في يونيو حزيران 1930 في بروكسل، بلجيكا. في الوقت الحاضر يأتي أعضاء الاتحاد من أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويقوم الاتحاد بتقديم الجوائز خلال المهرجانات السينمائية مثل مهرجان كان السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان البندقية السينمائي لتكريم ما يرون أنه صناعة أفلام مبادرة وتتسم بالمغامرة. ومن بعض الفائزين بهذه الجائزة./انتهى/