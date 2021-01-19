شهداء من الجيش العراقي في منطقة جرف الصخر خلال عدوان جوي امریکي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الانفجارات التي سمع دويها في جرف الصخر شمال بابل وقعت في منطقة البهبان.

والجدیر بالذکر أن المنطقة المستهدفة في جرف الصخر تقع ضمن قاطع القوات "المسلحة العراقية-الجيش".

وأكدت المصادر أن الانفجارات في جرف الصخر ناجمة عن قصف جوي. كما أفادت المصادر بتحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية-السورية.

وهناك أنباء عن سقوط ٩ شهداء وجرحى اخرون اثر قصف في منطقة جرف النصر.

والشهداء التسع من الفوج الثالث التابع للجيش العراقي سقطوا اثر قصف يقال انه لطائرات امريكية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

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