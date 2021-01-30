سويسرا يحتمل ان تكون زبونة للقاح كورونا الإيراني

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه تتفاوض وزارة الصحة السويسرية مع الدول غير الغربية المنتجة للقاحات، بما في ذلك إيران ومصر لشراء لقاح كورونا.

ويمثل إنتاج لقاح كوفيد 19 في شركة فايزر تحديات كبيرة وعملية الموافقة على لقاح آسترازنکا بطيئة للغاية ولهذا السبب لا يوجد لقاح كافٍ لمحاربة فيروس كورونا في أوروبا وسويسرا. في هذا الصدد، من الضروري فحص عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي تعمل على تطوير لقاح كوفيد19.

ونشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) قائمة تضم 237 لقاحًا في المراحل السريرية وما قبل السريرية. على سبيل المثال: المركز القومي للبحوث في مصر، ومعهد Helix Biogen في نيجيريا، وشركة بهارات في الهند، والعديد من المؤسسات الأخرى في إيران بتطوير لقاح کوفید 19.

و حالياً سويسرا تاخذ الحذر بشأن شراء اللقاح ولكن احد المسؤولات بوزارة الصحة السويسرية نورا كرونيغ قالت إنها تشرف على أبحاث اللقاحات في مصر.

وأضافت انه لدينا علاقات جيدة مع القطاع الصحة الايراني والمنظمة تحافظ على العلاقات مع إيران، نظامهم منظم مركزيًا وبالتالي فهو مجهز للتجارب السريرية وجمع المعلومات. توجد خمسة معاهد إيرانية على قائمة اللقاحات لمنظمة الصحة العالمية.

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