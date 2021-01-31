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٣١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٠٢ م

خلال لقائه وفد طالبان:

ظريف: يجب على طالبان لإحلال السلام سحب البساط من المحتلين في أفغانستان

ظريف: يجب على طالبان لإحلال السلام سحب البساط من المحتلين في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، خلال لقائه وفد حركة طالبان الافغانية في طهران، أن "كل جهود طالبان يجب أن تكون لإحلال السلام في أفغانستان وسحب البساط من المحتلين في أسرع وقت ممكن".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف خلال اللقاء عن ارتياحه لفكرة تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع الطوائف والقوى والأحزاب السياسية في أفغانستان.

وقال: القرارات السياسية لا يمكن أن تقع في فراغ، وأن تشكيل الحكومة الأفغانية الشاملة ينبغي تفعليها في اطار آلية تشاركية مع الأخذ بنظر الاعتبار كافة الهيكليات والمؤسسات والقوانين الأساسية كالدستور الأفغاني.

وأكد ظريف خلال اللقاء استعداد ايران لتسهيل الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية معربا عن امله بان تبذل كل الجهود لإنهاء معاناة الشعب الافغاني في أسرع وقت ممكن وسحب الذرائع من المحتل عبر إحلال السلام في أفغانستان./انتهى/

رمز الخبر 1911481

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