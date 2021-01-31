ظريف: يجب على طالبان لإحلال السلام سحب البساط من المحتلين في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف خلال اللقاء عن ارتياحه لفكرة تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع الطوائف والقوى والأحزاب السياسية في أفغانستان.

وقال: القرارات السياسية لا يمكن أن تقع في فراغ، وأن تشكيل الحكومة الأفغانية الشاملة ينبغي تفعليها في اطار آلية تشاركية مع الأخذ بنظر الاعتبار كافة الهيكليات والمؤسسات والقوانين الأساسية كالدستور الأفغاني.

وأكد ظريف خلال اللقاء استعداد ايران لتسهيل الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية معربا عن امله بان تبذل كل الجهود لإنهاء معاناة الشعب الافغاني في أسرع وقت ممكن وسحب الذرائع من المحتل عبر إحلال السلام في أفغانستان./انتهى/