قائد القوات الجوية :العالم بأمس الحاجة لاستخدم القوة ضدالاحرار/ تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا

شهدت إيران أحداث عديدة خلال ال24 ساعة الماضية، لعل أشهرها، تصريح قائد القوات الجوية للجيش الايراني حيث قال ان عالم اليوم بات بحاجة ماسة الى وضع اتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب بالعالم، واخرها تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا.