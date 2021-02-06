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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٩:١٣ ص

اخر المستجدات؛

قائد القوات الجوية :العالم بأمس الحاجة لاستخدم القوة ضدالاحرار/ تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا

قائد القوات الجوية :العالم بأمس الحاجة لاستخدم القوة ضدالاحرار/ تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا

شهدت إيران أحداث عديدة خلال ال24 ساعة الماضية، لعل أشهرها، تصريح قائد القوات الجوية للجيش الايراني حيث قال ان عالم اليوم بات بحاجة ماسة الى وضع اتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب بالعالم، واخرها تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا.

قائد القوات الجوية للجيش الإيراني: العالم بأمس الحاجة لاتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب

العالم بأمس الحاجة لاتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب

أكد قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد الطيار عزيز نصير زاده، ان عالم اليوم بات بحاجة ماسة الى وضع اتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب بالعالم.

منفذ مرحلة الاختبار السريري: المرحلة الثانية للدراسات السريرية للقاح الايراني تبدأ آذار القادم
المرحلة الثانية للدراسات السريرية للقاح الايراني تبدأ آذار القادم

اعلن منفذ مرحلة الاختبار السريري لاول لقاح ايران منتج من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الراحل (رض) عن بدء المرحلة الثانية للاختبار البشري لهذا اللقاح قريبا.

غضون الساعات الـ24 الماضية؛ الصحة الإيرانية: تسجيل 80 حالة وفاة وإصابة نحو 7 آلاف بفيروس كورونا
الصحة الإيرانية: تسجيل 80 حالة وفاة وإصابة نحو 7 آلاف بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن تسجيل 7 آلاف و61 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون واحد و452 الفا و380 شخصا./انتهى/

رمز الخبر 1911619

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