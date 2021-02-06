قائد القوات الجوية :العالم بأمس الحاجة لاستخدم القوة ضدالاحرار/ تسجيل 80 حالة وفاة بكورونا

قائد القوات الجوية للجيش الإيراني: العالم بأمس الحاجة لاتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب
أكد قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد الطيار عزيز نصير زاده، ان عالم اليوم بات بحاجة ماسة الى وضع اتفاقية تحظر استخدام القوات الجوية ضد الأحرار ومحاربي الإرهاب بالعالم.
اعلن منفذ مرحلة الاختبار السريري لاول لقاح ايران منتج من قبل اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الراحل (رض) عن بدء المرحلة الثانية للاختبار البشري لهذا اللقاح قريبا.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن تسجيل 7 آلاف و61 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون واحد و452 الفا و380 شخصا./انتهى/
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