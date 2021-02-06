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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٠٠ م

تسجيل 76حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 76حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و459 الفا و370 شخصا، وبوفاة 76 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 58 الفا و412 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت، انه تم تسجیل 6 الاف و 983 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و459 الفا و370 شخصا؛ من بينهم 3802 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 247 الفا و 374 اشخاص لغایة الان، ولکن للاسف توفي 76 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 58 الفا و 412 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 612 الفا و 33 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1911634

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