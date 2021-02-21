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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٣:٣٨ م

 مجتهد:

التحالف يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حده

التحالف يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حده

أكد المغرد السعودي الشهير "مجتهد" أن السيطرة على مأرب أصبحت أمرا محسوما بالنسبة لقوات "أنصار الله" من الجيش واللجان الشعبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار "مجتهد" في تغريدة له على موقع تويتر، إلى أن تطورات عسكرية كبيرة وواسعة تشهدها أرض المعركة اليوم.

وقال معجزات عسكرية تتحقق على يد السيد عبد الملك الحوثي ورجاله، التحالف ومرتزقته يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حده.

كما أكد الناطق باسم انصار الله "محمدعبد السلام" في تغريدة على "تويتر"لعزم الشعب اليمني أمام استمرار العدوان والحصار على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل.

وتعيش قوات تحالف العدوان السعودي في المحافظة اليمنية الواقعة إلى جهة الشرق حالة انهزام متواصلة بفعل الضغط العسكري لقوات صنعاء التي باتت على مشارف المجمع الحكومي آخر معاقل التحالف وأدواته في المحافظة .

/انتهى/

رمز الخبر 1912068

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