التحالف يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حده

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار "مجتهد" في تغريدة له على موقع تويتر، إلى أن تطورات عسكرية كبيرة وواسعة تشهدها أرض المعركة اليوم.

وقال معجزات عسكرية تتحقق على يد السيد عبد الملك الحوثي ورجاله، التحالف ومرتزقته يعيش حالة من الخزي والخذلان تخطى عدد قتلاهم حده.

كما أكد الناطق باسم انصار الله "محمدعبد السلام" في تغريدة على "تويتر"لعزم الشعب اليمني أمام استمرار العدوان والحصار على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل.

وتعيش قوات تحالف العدوان السعودي في المحافظة اليمنية الواقعة إلى جهة الشرق حالة انهزام متواصلة بفعل الضغط العسكري لقوات صنعاء التي باتت على مشارف المجمع الحكومي آخر معاقل التحالف وأدواته في المحافظة .

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