ما تقدمه السعودیة، للاستهلاك الإعلامي فقط

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في مقابلة مع سبوتنيك: "كل ما تلاحظونه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، أما أن هناك تقديم أي خطة سلام، فلا يوجد أي شيء، لم نجد أي خطة سلام على الإطلاق حتى الآن، لم يتقبلوا ما قدمناه من مبادرات سلام بالشكل الواضح والمعلن ولم يستطيعوا أن يقدموا خططا حقيقية للسلام بما تكفل لشعبنا أمنه واستقراره وإيقاف العدوان والحصار عليه".

وكانت جماعة انصار الله دعت السعودية إلى التعاطي بمصداقية مع مبادرة السلام، التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، مشيرة إلى أنها المدخل لعملية سياسية شاملة.

وقال المتحدث باسم انصار الله، محمد عبد السلام، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، يوم السبت: "ما زلنا نأمل أن تدرك السعودية أن استمرار العدوان والحصار على اليمن لن تمثل أي حالة استقرار بين البلدين الجارين ولا في المنطقة وإنما تمثل حالة عكسية".

وأضاف: "نؤكد أن مبادرة الرئيس مهدي المشاط ما زالت سارية، والتعاطي معها بمصداقية هو السبيل الصحيح للدخول في عملية سياسية شاملة".

وكانت جماعة أنصار الله أطلقت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مبادرة سلام، تتضمن إيقاف استهداف السعودیة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.القیادي البارز في انصار الله