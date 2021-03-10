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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٠٢ م

وزارة الصحة:

تسجيل61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل61 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 715 الفا و162 شخصا، وبوفاة 61 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و928 شخصا.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم تسجیل 8 الاف و 603 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 715 الفا و162 شخصا من بينهم 3823  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و464 الفا و 268 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 61 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 928 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 467 الفا و 53 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهی/

رمز الخبر 1912573

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