  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٤٠ م

عراقجي يجري محادثات مع مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا

عراقجي يجري محادثات مع مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، بمندوب روسيا لدى المنظمات الدولية "ميخائيل اوليانوف" في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الجانبان، في هذا اللقاء الذي عقد بمقر البعثة الايرانية في عاصمة النسما اليوم الاربعاء، استعرضا اخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية.

يذكر ان الوفد الايراني المفاوض برئاسة عراقجي، يواصل حاليا مشاوراته مع وفود سائر الدول المعنية بالمفاوضات في اطار اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي سيعقد بفيينا . 

وبدات الجولة الثامنة عشرة لمفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي منذ 2 نيسان الحالي عبر الفضاء الافتراضي، ومن ثم قرر ممثلو الدول المشاركة على مواصلة هذه المباحثات في عاصمة النمسا مباشرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913596
https://ar.mehrnews.com/news/1913596/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات