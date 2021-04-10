واشنطن تعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضحت المتحدثة في إفادة صحفية، أن المبعوث إلى إيران روب مالي، سيعود إلى الولايات المتحدة مع انطلاق المحادثات في نهاية الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت بورتر: "في هذا الوقت، تعود الوفود بالفعل إلى عواصمها لإجراء مشاورات، لكننا نتوقع استئناف مجموعات العمل الأسبوع المقبل".

يحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق أملا في استعادة العمل به .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحظر المفروض على إيران لاستئناف الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المتحدث أنه "لن تكون هناك إيماءات أحادية الجانب، لأن الولايات المتحدة تفضل صيغة الامتثال من أجل الامتثال".

من جانبه قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم، إن روسيا والصين تصران على الرفع الإلزامي للعقوبات الأمريكية ضد المشاريع الإيرانية المتعلقة بالاتفاق النووي في إيران، بما في ذلك مفاعل آراك ومفاعل منشأة فوردو.

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