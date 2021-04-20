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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:١٤ م

مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران:

استئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل بعد مشاورات

استئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل بعد مشاورات

قال مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران اليوم الثلاثاء إن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكوماتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مبعوث روسيا إلى المحادثات النووية مع إيران قال اليوم الثلاثاء إن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكوماتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل.

وقال ميخائيل أوليانوف سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر "اليوم عبرت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة عن الارتياح للتقدم المحرز في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي".

وأضاف "تقرر أخذ قسط من الراحة للسماح للوفود بأداء واجباتها والتشاور مع العواصم. وستجتمع اللجنة مرة أخرى أوائل الأسبوع المقبل".

وتابع  مبعوث روسيا  إن الأطراف وافقت على أن يبدأ الخبراء في العمل على "تسلسل محتمل لخطوات عملية" بهدف إعادة الالتزام بالاتفاق بالكامل.

وأضح  ميخائيل أوليانوف  "بالنظر إلى التقدم الذي تحقق في محادثات فيينا حتى الآن، قررت اللجنة المشتركة للاتفاق
النووي تشكيل مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع تسلسل محتمل لخطوات عملية تؤدي للعودة بالكامل للاتفاق النووي الإيراني".

بدوره قال مبعوث الصين للصحفيين إن الطرفين بدءا عملية صياغة وإن الرؤية لديهما باتت أكثر وضوحا بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الوثيقة النهائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913776
https://ar.mehrnews.com/news/1913776/

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