مهرجان هزيمة الشيطان الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد احتلال وكر امريكا التجسسي في طهران من قبل الطلاب الايرانين حاولت أميركا بمختلف السبل دفع إيران الى التراجع عن موقفها هذا على سبيل المثال في 24 نيسان / أبريل 1980، قامت ست طائرات أميركية عسكرية سمتيه بالهبوط في صحراء "طبس" شرقي البلاد،حيث كان مقرراً أن تقوم الطائرات هذه وبعد التزود بالوقود والتحاق ثماني سمتيات عسكرية اخرى بها ـ بالتوجه الى العاصمة طهران، لقصف منزل الامام الخميني /طاب ثراه/ والمراكز الهامة الأخرى بالتعاون مع بعض العملاء وإطلاق سراح الرهائن ألأميركيين غير أن عاصفة مفاجئة هبت في الصحراء فارتطمت أحداهما بالأخرى وانهارت العملية الأميركية السرية في ايران التي كانت تهدف في الظاهر الى إنقاذ 53 رهينة محتجزين في السفارة الاميركية بطهران لتنتهي بكارثة اخرى وسط الصحراء الإيرانية.

وكان الفشل الكبير الذي اصاب العملية للغاية محرجاً وقد أطلق عليها اسم عملية "مخلب النسر" التي كتبت بخط عريض وواضح على طول التأريخ بأنها وصمة عار للادارة الأميركية ورئيسها آنذاك "جيمي كارتر" ولقواتها المسلحة التي كانت لاتزال تناضل للنهوض على قدميها في أعقاب الهزيمة النكراء التي لحقت بها في فيتنام.

لكن كل ذلك التخطيط انهار بصورة كارثية في موقع الانزال بصحراء "طبس" الايرانية بعد ان انهالت عليهم طيور أبابيل الألهية بعاصفة رملية غير متوقعة بعد أن كانت مؤسسة الارصاد الجوية الاميركية قد أكدت مراراً أن مناخ ايران وخاصة منطقة الهبوط في صحراء "طبس" مناسب جدا وانها تستبعد حدوث طقس رديء أو هبوب الرياح، مما رسم لوحة رائعة لمشهد اشتعال الطائرتين العسكريتين الأميركيتين المتصادمتين على المهبط السري، ولم يكن أمام الضباط والجنود وطواقم الملاحة الأميركيون سوى حزم معداتهم والخروج بأسرع ما يمكن على متن طائرات "سي – 130" المتبقية ويبقى سواد العار وظلمته يلاحق ادارة "كارتر" والادارات الأميركية التي تلته حتى يومنا هذا.

ولهذا السبب يحتفل الناشطين في مجال المقاومة من كشمير الى القدس الشريف بمناسبة ذكرى هزيمة أمريكا في صحراء طبس اليوم السبت 24 ابريل 2021.

الساعة: 🇮🇷 توقیت إیران 8:30 مساءً و🇵🇰 توقیت باکستان 9 مساءً

توقیت العراق ، لبنان ، سوریا ، فلسطین ، الیمن و البحرین 7 مساءً

🇮🇳 توقیت الهند: 9:30 مساءً

المکان: صحراء طبس

البث المباشر للمهرجان: http://telvideo.ir/ababil

/انتهى/

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