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٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٠:١٢ ص

محمد الضيف يتوعد الإحتلال بدفع "ثمن غال"

محمد الضيف يتوعد الإحتلال بدفع "ثمن غال"

توعد قائد "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، الاحتلال "بدفع ثمن غال" إذا لم تتوقف عن إجراءاته في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد قائد هيئة أركان "كتائب القسام" محمد الضيف بان في بيان مقتضب نشر مساء الثلاثاء على موقعها، "أن قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب".

وقال البيان: "وجه قائد الأركان تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".

وهذا التصريح لقائد هيئة أركان "كتائب عز الدين القسام" هو الأول منذ سنوات بعد خطابه الأخير خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014 والذي تبعه بث مشاهد من عملية اقتحام موقع ناحل عوز.

ويشهد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة احتجاجات واسعة على مخطط الاحتلال لطرد عائلات فلسطينية من منازلها والسماح للمستوطنين الصهاينة بالاستيلاء عليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1914157
https://ar.mehrnews.com/news/1914157/

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