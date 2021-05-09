القوات اليمنية تستهدف قاعدة خميس مشيط السعودية بطائرة مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد سريع إن العملية الجديدة لسلاح الجو المسير حققت هدفها بنجاح وأن الاصابة كانت دقيقة.

وقال العميد سريع إن هذا الاستهداف يأتي في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.

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