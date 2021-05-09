القوات اليمنية تستهدف قاعدة خميس مشيط السعودية بطائرة مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد سريع إن العملية الجديدة لسلاح الجو المسير حققت هدفها بنجاح وأن الاصابة كانت دقيقة.
وقال العميد سريع إن هذا الاستهداف يأتي في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.
/انتهى/
أعلن متحدث القوات المسلحة العميد "يحي سريع" عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط فجر اليوم الأحد، بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد سريع إن العملية الجديدة لسلاح الجو المسير حققت هدفها بنجاح وأن الاصابة كانت دقيقة.
وقال العميد سريع إن هذا الاستهداف يأتي في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.
/انتهى/
تعليقك