فرحة أهالي غزة بصواريخ المقاومة

يعرض هذا الفيديو فرحة أهالي غزة بعملية سرايا القدس التي انطلقت عند الساعة 9 من مساء الأمس تحت عنوان "بتوقيت البهاء"، والتي دكّت "تل أبيب" وثنت المحتلين عن أعمالهم.