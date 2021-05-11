فرحة أهالي غزة بصواريخ المقاومة

أعلنت "سرايا القدس" _الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي_ عن عملية عسكرية بصواريخ "بدر 3" ، تحت عنوان "بتوقيت البهاء".
وإليكم هذا الفيديو المقتضب، موضحاً ماهية تلك الصواريخ ومداها وآثارها.
/انتهى/
يعرض هذا الفيديو فرحة أهالي غزة بعملية سرايا القدس التي انطلقت عند الساعة 9 من مساء الأمس تحت عنوان "بتوقيت البهاء"، والتي دكّت "تل أبيب" وثنت المحتلين عن أعمالهم.
أعلنت "سرايا القدس" _الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي_ عن عملية عسكرية بصواريخ "بدر 3" ، تحت عنوان "بتوقيت البهاء".
وإليكم هذا الفيديو المقتضب، موضحاً ماهية تلك الصواريخ ومداها وآثارها.
/انتهى/
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