https://ar.mehrnews.com/news/1914433/ ١٢/٠٥/٢٠٢١ ٩:٤٩ م رمز الخبر 1914433 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ١٢/٠٥/٢٠٢١ ٩:٤٩ م شريط مصور: فيديو يظهر اثار الدمار في ميناء أسدود يظهر هذاالفيديو اثار الدمار الذي لحق بميناء أسدود ببركة صواريخ المقاومة تحميل 4 MB رمز الخبر 1914433 کپی شد سمات فلسطين القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية محتوى ذات صلة المقاومة الفلسطينية تشكر الجمهورية الاسلامية لدعمها المقاومة المقاومة الفلسطینیة ستقطع ايدي المحتلين لاريجاني : المقاومة الفلسطينية حققت نصرا استراتيجيا البطش : بوش جاء لضرب المقاومه الفلسطينيه
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