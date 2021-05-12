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١٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٤٩ م

شريط مصور:

فيديو يظهر اثار الدمار في ميناء أسدود

فيديو يظهر اثار الدمار في ميناء أسدود

يظهر هذاالفيديو اثار الدمار الذي لحق بميناء أسدود ببركة صواريخ المقاومة

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رمز الخبر 1914433
https://ar.mehrnews.com/news/1914433/

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