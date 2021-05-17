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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:٢١ م

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية

أعرب الكرملين عن قلقه الشديد من تزايد عدد الضحايا في الصراع الفسطيني الإسرائيلي ومن الغارات الكيان المحتل على منشآت في قطاع غزة، بما في التي تضم من وسائل إعلام عالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في تصريح اليوم الاثنين، إن جهودا كبيرة تُبذل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار اللجنة الرباعية وكذلك من طرف العديد من البلدان ومن خلال القنوات الثنائية.

وأكد بيسكوف أنه من المهم جدا عدم السماح بمزيد تطور سيناريو العنف.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجر اتصالات شخصية حتى الآن مع قيادتي "الكيان المحتل" وفلسطين، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن تنظيمها بسرعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن "منطقة الشرق الأوسط ليست في قارة أخرى ... إنها منطقة مجاورة لنا. وحقيقة أن هذا الصراع يشكل خطرا حقيقيا في حالة النمو والاستمرار غير المنضبطين أمر واضح ... والمنطقة لديها أمن هش إلى حد ما".

/انتهى/

رمز الخبر 1914548
https://ar.mehrnews.com/news/1914548/

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