الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد "اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلالَ مؤتمرٍ صِحافي في البيت الأبيض، قالَ بايدن إنّ حلَ الدولتين هو العلاجُ الوحيد للصراع بين الطرفين.

وأكدَ أن لاّ سلامَ حتى تعترفَ المنطقةُ بحقِ اسرائيل في الوجود؛ وجددَ في الوقت نفسهِ التزامَهُ بأمنِ الكيانِ الاسرائيلي دون اي اشارة الى جرائم هذا الكيان المحتل في حق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير حق حياتهم عبر عدوانه الغاشم عليهم.

ووعدَ بايدن بالعمل مع المجتمع الدولي على توفيرِ مساعداتٍ ماليةٍ كبيرة لإعادةِ إعمارِ غزة؛ دونَ إتاحةِ الفرصة لحماس لإعادةِ بناءِ ترسانتِها.

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