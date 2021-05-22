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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٢:١٤ م

بايدن متجاهلا جرائم الاحتلال:

الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد "اسرائيل"

الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد "اسرائيل"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الحزب الديمقراطي ما زال يؤيد تل ابيب؛ وأنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين الاسرائيلييين وحركة حماس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلالَ مؤتمرٍ صِحافي في البيت الأبيض، قالَ بايدن إنّ حلَ الدولتين هو العلاجُ الوحيد للصراع بين الطرفين.

وأكدَ أن لاّ سلامَ حتى تعترفَ المنطقةُ بحقِ اسرائيل في الوجود؛ وجددَ في الوقت نفسهِ التزامَهُ بأمنِ الكيانِ الاسرائيلي دون اي اشارة الى جرائم هذا الكيان المحتل في حق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير حق حياتهم عبر عدوانه الغاشم عليهم.

ووعدَ بايدن بالعمل مع المجتمع الدولي على توفيرِ مساعداتٍ ماليةٍ كبيرة لإعادةِ إعمارِ غزة؛ دونَ إتاحةِ الفرصة لحماس لإعادةِ بناءِ ترسانتِها.

/انتهى/

رمز الخبر 1914668
https://ar.mehrnews.com/news/1914668/

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