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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٥٩ ص

بالصور؛

حريق يشبّ في سفينة "خارك" اللوجستية للبحرية وجهود الانقاذ تبوء بالفشل

حريق يشبّ في سفينة "خارك" اللوجستية للبحرية وجهود الانقاذ تبوء بالفشل

اعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثانية في جاسك جنوب ايران غرق السفينة اللوجستية والتدريبية "خارك" التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اثر حريق شب فيها امس الثلاثاء، وقد تم انقاذ جميع ملاحيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت السفينة اللوجستية في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك حيث تعرضت احدى منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في جميع انحائها .

يشار الى ان هذه الحادثة لم تسفر عن خسائر بشرية حيث تم انقاذ جميع الطاقم والمتدربين .

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني وتزن هذه السفينة اللوجستية العملاقة 33 ألف طن وقد تم استبدال المراجل وأنظمة الدفع بصورة كاملة في هذه السفينة كما ان منظومات ومعدات أخرى جرى تطويرها.

كما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 مترا وسرعتها نحو 39.8 كيلومترا في الساعة. وتضم السفينة منصة لهبوط المروحيات كما تحمل على متنها أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 ملمترا.

الجهود لانقاذ سفينة "خارك" تبوء بالفشل + فيديو

الجهود لانقاذ سفينة "خارك" تبوء بالفشل + فيديو

رمز الخبر 1915004
https://ar.mehrnews.com/news/1915004/

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