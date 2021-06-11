دبلوماسي روسي: نأمل أن نشهد الجولة الاخيرة من مفاوضات فيينا حول النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ورد في تغريدة كتبها میخائیل اولیانوف على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن الجولة السادسة لمفاوضات فيينا حول إحياء خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الايراني) ستقام يومي السبت والاحد المقبلين.

وعما اذا كانت الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا هي الاخيرة كتب: إن المفاوضين يأملون أن تكون كذلك.

وكان اوليانوف قد قال، في تصريح صحفي مع وسائل الاعلام، ان ثمة شفافية شاملة حول الغاء الحظر الاميركي المفروض على ايران وفي المقابل، الخطوات التي اتفق عليها حول التزام ايران ببنود الاتفاق النووي والتصور حول اسلوب تنفيذها.

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