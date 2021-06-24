فصائل فلسطينية تُدين عملية "اغتيال" ‎نزار بنات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة "حماس" دانت عملية اغتيال الناشط والمرشّح البرلماني ‎نزار بنات.

وقالت، في بيانٍ لها، "إن هذه الجريمة المدبَّرة والمنظَّمة تعكس النيات والسلوك لسلطة عباس وأجهزته الأمنية تجاه أبناء شعبنا والناشطين المعارضين وخصومه السياسيين"، محمّلةً "رئيس سلطة أوسلو محمود عباس وسلطته المسؤوليةَ الكاملة عن كل تداعيات هذه الجريمة ونتائجها"، بحسب البيان.

ومن جهته، قال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخميس، إن "اغتيال الناشط نزار جريمة مكتملة المعالم، وجريمة سياسية ووطنية".

وشدَّد على أن "السلطة باتت مرتهَنة لدى الاحتلال، وعاجزة عن العمل ضمن المسار الوطني، ولا رقابة عليها"، مضيفاً أن "جريمة السلطة متمثّلةً باغتيال نزار هي جريمتها الأبشع، ويجب العمل لإعادتها إلى الإجماع الوطني".

وأكد المتحدث باسم "حماس" أنه يجب عزل المواقف "المخزية" للسلطة عن حال الإجماع لدى الفلسطينيين، ويجب وقف "تغوّلها"، مشيراً إلى أنه يبحث مع الفصائل الفلسطينية في أن يكون هناك موقف موحَّد وحقيقي من أجل محاسبة مرتكبي الجريمة./انتهى/