الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في مقتل الناشط بنات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي علّق على مقتل الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات، قائلاً إننا"مصدومون لوفاته".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى "ضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً". هذا وعبّر المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من ملابسات مقتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض "نزار بنات".

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق جدي وعاجل ومستقل فيما حدث، خاصة وأن كل ملابسات الحادثة تشير إلى عملية تصفية متعمّدة لإخماد صوت معارض بقوة لسياسات السلطة الفلسطينية.

وصباح اليوم، أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، مقتله بعد توقيفه من قبل القوى الأمنية الفلسطينية.

وقال عمار بنات ابن عم الناشط الفلسطيني نزار في حديث خاص للميادين إن القوى الأمنية تعاملت بعنف مع الناشط أثناء اعتقاله، مشيراً إلى أن "عناصر الأمن الفلسطينيون قاموا بسحل الناشط بعد ضربه ما أدّى إلى مقتله".