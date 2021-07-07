وقال حزب الله، في بيان أصدره: "لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلاً بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقاً وحيداً للتحرير، ثابتاً على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبةٍ وروحيةٍ عالية وشجاعة بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة".

واعتبر حزب الله أن "الشعب الفلسطيني فقد قامةً عاليةً من قامات الشرف والفداء، وعزاؤنا أن أمتنا وشعبنا الفلسطيني على خطاه في طريق التحرير والمقاومة والانتصار".

ونعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، مساء الاربعاء، أمينها العام أحمد جبريل "أبو جهاد" الذي وافته المنية، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق.

المصدر: وكالات

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