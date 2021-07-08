القصور في تنفيذ اجراءات الوكالة الدولية يسمح للسعودية باخفاء انشطتها النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غريب آبادي كتب في تغريدة له اليوم الخميس ردا على التصريحات الفارغة للمندوب السعودي حول التقدم النووي الاخير لايران: فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك الحد الادنى من الصلاحيات اللازمة للتحقق.

واضاف: ان اي قصور في تنفيذ اجراءات الضمان يسمح لهذه الممكلة باخفاء بعض انشطتها النووية بجعلها بعيدة عن التفتيش من قبل مفتشي الوكالة.

وكان المندوب السعودي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وجه اتهامات فارغة لايران بزعم انها تسعى لامتلاك السلاح النووي وادعى بان اثارة التوتر من قبل طهران تتعارض مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، حسب تعبيره./انتهى/