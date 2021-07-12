اكاديمي ايراني على قائمة اكثر الباحثين استشهادا في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كما في تقاريره السابقة، كان قد ادرج معهد الـ "ISI" العالمي، اسم عضوين اخرين من هيئة تدريس جامعة الزهراء (س) الايرانية، على قائمة الباحثين الاكثر استشهادا بين دول العالم.

يذكر ان معهد البيانات العلمية (Institute for Scientific Information)، يعد واحدا من ابرز المؤسسات العالمية الناشطة في اعداد تقارير التصنيف العلمي والاكاديمي.

ونظرا للمعايير الدقيقة والاختبارات الصارمة التي يفرضها في اطار تقاريره لتقييم الباحثين والاكاديميين، فقد اصبح "معهد البيانات العلمية" (ISI) واصداراته، محط اعتماد جميع المراكز البحثية والعلمية في انحاء العالم.

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