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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٠٦ ص

اكاديمي ايراني على قائمة اكثر الباحثين استشهادا في العالم

اكاديمي ايراني على قائمة اكثر الباحثين استشهادا في العالم

اصىدر الموقع الالكتروني لـ "معهد البيانات العلمية" (Institute for Scientific Information)، احدث تقاريره حول الباحثين الاكثر استشهادا على مستوى العالم، والذي ضم اسم الاكاديمي الايراني، عضو هيئة التدريس في جامعة الزهراء (س) "الدكتور يدالله اردوخاني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كما في تقاريره السابقة، كان قد ادرج معهد الـ "ISI" العالمي، اسم عضوين اخرين من هيئة تدريس جامعة الزهراء (س) الايرانية، على قائمة الباحثين الاكثر استشهادا بين دول العالم.

يذكر ان معهد البيانات العلمية (Institute for Scientific Information)، يعد واحدا من ابرز المؤسسات العالمية الناشطة في اعداد تقارير التصنيف العلمي والاكاديمي.

ونظرا للمعايير الدقيقة والاختبارات الصارمة التي يفرضها في اطار تقاريره لتقييم الباحثين والاكاديميين، فقد اصبح "معهد البيانات العلمية" (ISI) واصداراته، محط اعتماد جميع المراكز البحثية والعلمية في انحاء العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1916033
https://ar.mehrnews.com/news/1916033/

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