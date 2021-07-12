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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٢٢ م

وزارة الصحة والعلاج:

تسجیل 182 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 182 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن182حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و41شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنين 12تموز/يوليو)، عن تسجيل 20 الفا و829 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و394 الفا و279 شخصا.

وأضافت أن 2 ألاف و287 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و790شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و41الفا و541 شخصا لغاية الآن.

/انتهی/

رمز الخبر 1916047
https://ar.mehrnews.com/news/1916047/

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