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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٠٥ م

وزارة الصحة والعلاج:

تسجیل 184 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 184 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن184حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و391شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 14تموز/يوليو)، عن تسجيل 23 الفا و371إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و440 الفا و400 شخصا.

وأضافت أن 2 ألاف و457اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و963شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و69الفا و943 شخصا لغاية الآن.

/انتهی/

رمز الخبر 1916102
https://ar.mehrnews.com/news/1916102/

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