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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٠٦ م

وزارة الصحة والعلاج:

تسجیل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجیل 166 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن166حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 86 الفا و207شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الثلاثاء 13تموز/يوليو)، عن تسجيل 22 الفا و750 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و417 الفا و29 شخصا.

وأضافت أن 2 ألاف و399اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و866شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و56الفا و160 شخصا لغاية الآن.

/انتهی/

رمز الخبر 1916070
https://ar.mehrnews.com/news/1916070/

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