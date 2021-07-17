الصين تعلن استعدادها لتمتين العلاقات الثنائية مع الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وانغ بذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وذكر وانغ أن الجانبين يؤيدان أنه يتعين على جميع الدول أن تعامل بعضها البعض على قدم المساواة بغض النظر عن أحجامها، وأن تدعم كل منهما الأخرى بحزم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية.

وأضاف أن البلدين أقاما صداقة لا تنفصم عراها من خلال اختبار الاضطرابات الدولية في الخمسين عاما الماضية.

وأشار وانغ إلى أن الصين تدعم الكويت بشدة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ومستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية.

وتابع بأن الصين ستواصل دعم الكويت في كفاحها ضد وباء كوفيد-19، ومستعدة لتعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية الكويت 2035.

وذكر وانغ أن الصين مستعدة أيضا لبناء شراكة إستراتيجية لسلسلة صناعية كاملة في مجال الطاقة مع الكويت وفتح مجالات جديدة للتعاون بشكل مستمر في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

من جانبه، قال الصباح إن الكويت تود اغتنام فرصة الذكرى السنوية الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لصياغة خطة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين في السنوات الخمس المقبلة وذلك لضخ حيوية جديدة في تطوير العلاقات الثنائية.

كما أعرب عن امتنانه للصين لدعمها القوي في حرب الكويت ضد كوفيد-19، معربا عن أمله في أن تعزز الكويت والصين التعاون في مجالات مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

المصدر: شينخوا

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