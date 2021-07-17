تسجیل 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت 17تموز/يوليو)، عن تسجيل 15 الفا و139 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و501الفا و79 شخصا.

وأضافت أن 1 ألاف و725اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن4 آلاف و237شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و118الفا و348 شخصا لغاية الآن.

و من جانب اوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا اليوم السبت، ان نحو 7 ملايين درعة لقاح كورونا ستدخل البلاد خلال هذا الاسبوع كما أن البلاد ستنتج نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح وبذلك فان مجموع ما ستحصل عليه البلاد من جرع اللقاح 10 ملايين جرعة، خلال الاسبوعين القادمين.

كما نوه روحاني الى أن أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا خلال الفترة الماضية وان العمل قائم على قدم وساق لتلقي الجميع للقاح، وقد تم توزيع مليوني جرعة على المراكز الطبية لحقنها بين أبناء الشعب.

وشدد على أن توفير اللقاحات لا يكفي لمنع تفشي وانتشار الفايروس، وانما ينبغي العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية، مشيرا الى أنه حتى لو تلقى الشعب الايراني كله اللقاح فان ذلك لا يحصن البلاد والمواطنين من الاصابة، اذ يكفي وجود مصابين في الدول المجاورة لايران لنقل الفايروس للبلاد.

واستدل الرئيس روحاني على رأيه بالبلدان الأوروبية، موضحا أن هذه البلدان تشهد يوميا اصابات جديدة بكورونا على الرغم من أن أغلبية مواطنيها تلقوا اللقاح لالمضاد للمرض.

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