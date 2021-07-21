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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٠:٠٩ م

نائب رئيس المجلس في لبنان:

الصمود الخيار الوحيد امام شعوب محور المقاومة

الصمود الخيار الوحيد امام شعوب محور المقاومة

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ ​علي الخطيب​ خلال خطبة عيد الأضحى المبارك، على أن الخيار الوحيد امام دول وشعوب محور المقاومة هو الصمودـ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخطيب أكد على أن: “محور المقاومة حقق إنجازات كبيرة في مواجهة محور الشر الذي تتزعمه القوى الاستعمارية التي تريد إعادة منطقتنا العربية والاسلامية الى دائرة الانتداب والوصاية من جديد، وقد منيت هذه القوى بهزيمة مشروعها في تخريب لبنان وسوريا والعراق وسقط حلمها في إقامة إسرائيل بسقوط صفقة القرن وعرابها الصهيو أميركي وفشل محاولات تهويد القدس وتوسيع الاستيطان اليهودي بفعل انتصار محور المقاومة في معركة سيف القدس، حتى بتنا اليوم امام مشهد اندحار الاستعمار الجديد عن بلادنا مما دفعه الى استخدام القوة الناعمة المرتكزة على الضغوط الاقتصادية والسياسية بعد فشل القوة العسكرية في اخضاع شعوبنا ودولنا”.

وشدد الشيخ الخطيب على ان “ما ربحته المقاومة وشعبها في المعارك العسكرية لن تخسره في الحصار وحرب التجويع والتحريض ضد المقاومة، والخيار الوحيد امام دول وشعوب محور المقاومة هو الصمود وتمتين علاقات التعاون والتضامن في هذه المعركة التي ستكون خاتمتها النصر بإزالة قاعدة الاستعمار الكبرى المتمثلة بالكيان الصهيوني”.

/انتهى/

رمز الخبر 1916315
https://ar.mehrnews.com/news/1916315/

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