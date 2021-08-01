إصدار كتاب "زمن الحرب" للكاتب طراد حماده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة ذكرى انتصار حزب الله على العدو الاسرائيلي في حرب تموز قام الكاتب والوزير اللبناني السابق الدكتور طراد حماده باصدار كتاب "زمن الحرب" رواية سيرية في حرب تموز؛ وهذا الكتاب كان عبارة عن الافصاح عن تجربة الحرب التي كان فيها الكاتب وزيرا للعمل في الحكومة اللبنانية "ممثلا لحزب الله"، ولذلك فان هذه التجربة مضاعفة "منهج الافصاح" من ناحية، وتمثيل المقاومة التي خاضت ميدان الحرب وحققت الانتصار الالهي الكبير فيها.

ومن ناحية ان مجلس الوزراء في زمن الحرب يكون القيادة العليا للقوات المسلحة اللبنانية، ويقسم الكتاب الى اربعة فصول مع مقدمة وخاتمة.

** المقدمة

تشرح منهج الافصاح عن التجربة زمن الحرب.

- الفصل الاول لعنوان "بدأت الحرب"، ويشرح التصرف الاداري واللوجستي.

- الفصل الثالث يحلل كل جلسات مجلس الوزراء في زمن الحرب وما ورد به.

- الفصل الرابع يشرح ادارة المفاوضات ومسار الحراك الدبلمسي.

** الخاتمة "وعد الانتصار"

هذا الكتاب يجمع بين اسلوب الرواية والمذكرات والتوثيق والتحليل ودراسة التجربة واسلوب العمل السياس في ادارة الحرب، ويشير الى ان ان الميدان في الحرب هو الاساس ويقدم نقدا تحليليا لمواقف مجلس الوزارء.

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