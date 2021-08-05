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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٥:٠٤ م

وزارة الصحة:

تسجيل434 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل434 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل434وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 92 الفا و628شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 38 الف و674 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و57 الاف و758إصابة من ضمنها ستة الاف و170شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 434شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92 الفا و 628شخصا.

وتعافى 3 ملايين و467الاف و765شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و236الفا و676اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1916738
https://ar.mehrnews.com/news/1916738/

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