تسجيل434 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس الاربعاء لغاية ظهر اليوم الخميس تسجيل 38 الف و674 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و57 الاف و758إصابة من ضمنها ستة الاف و170شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 434شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 92 الفا و 628شخصا.

وتعافى 3 ملايين و467الاف و765شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 26 مليونا و236الفا و676اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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