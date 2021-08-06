برشلونة يعلن رحيل ميسي عن صفوف الفريق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني "على الرغم من توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية".

وقال النادي في بيان، إن "ميسي سيغادر النادي، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق"، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وتابع: "يأسف الطرفان بشدة، لاستحالة تلبية رغبات اللاعب والنادي في النهاية".

واختتم: "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة، ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وبهذا تنتهي رحلة ليونيل ميسي رفقة برشلونة التي دامت 21 عاما، قاد خلالها النجم الأرجنتيني النادي إلى تحقيق عديد الإنجازات التاريخية على المستوى المحلي والقاري.

ويمكن لميسي الانتقال إلى أي نادٍ يريده مجانا في الأيام المقبلة بعد انتهاء عقده مع برشلونة نهاية تموز/يونيو الماضي، إذ لم يتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت لاتفاق معلن حول تجديد العقد.

وتبدو الوجهة الأقرب للأرجنتيني هي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلعب بجوار زميله السابق نيمار دا سيلفا، ومع كوكبة من النجوم في أوروبا.

ويعتبر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات ميسي، وذلك بطلب خاص من مدربه السابق بيب غوارديولا.

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