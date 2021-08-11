رئيسي يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس الشورى الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقترح رئيسي تولي حقائيب الوزارات الاقتصادية كل من " علي اكبر محرابيان" الطاقة و" احسان خاندوزي" المالية والاقتصاد، و" جواد أوجي" النفط.

وشمل التشكيل ايضا ترشيح " عزت الله ضرغامي" لتولي وزارة السياحة والثراث الثقافي والصناعات اليدوية و" حجت عبدالملكي" وزارة العمل والتعاون و" جواد ساداتي نجاد" الزراعة و" رضا فاطمي أمين" الصناعة والتجارة والمعادن فضلا عن " عيسى زارع بور" الاتصالات، و"رستم قاسمي" الطرق والتنمية الحضرية.

وسيناقش المجلس أهلية الوزراء المرشحين خلال الجلسات المقبلة.

المصدر: التلفزيون الايراني