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١١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٥٦ م

اليوم الاربعاء؛

رئيسي يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس الشورى الاسلامي

رئيسي يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس الشورى الاسلامي

قدم الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، التشكيل الوزاري لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) اليوم الاربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقترح رئيسي تولي حقائيب الوزارات الاقتصادية كل من " علي اكبر محرابيان" الطاقة و" احسان خاندوزي" المالية والاقتصاد، و" جواد أوجي" النفط.

وشمل التشكيل ايضا ترشيح " عزت الله ضرغامي" لتولي وزارة السياحة والثراث الثقافي والصناعات اليدوية و" حجت عبدالملكي" وزارة العمل والتعاون و" جواد ساداتي نجاد" الزراعة و" رضا فاطمي أمين" الصناعة والتجارة والمعادن فضلا عن " عيسى زارع بور" الاتصالات، و"رستم قاسمي" الطرق والتنمية الحضرية.

وسيناقش المجلس أهلية الوزراء المرشحين خلال الجلسات المقبلة.

المصدر: التلفزيون الايراني

رمز الخبر 1916907
https://ar.mehrnews.com/news/1916907/

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