اقامة مراسم العزاء الحسيني ليلة العاشر من محرم بحضور قائد الثورة/تسجيل 583 حالة وفاة بكورونا

مساء الأربعاء؛ اقامة مراسم العزاء الحسيني ليلة العاشر من محرم بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقيمت مساء يوم الأربعاء مراسم العزاء الحسيني ليلة العاشر من شهر محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع)، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

ظريف ونظيره الصيني يتبادلات برقيات التهنئة في الذكرى الخمسين لبدء العلاقات السياسية

بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برقية تهنئة إلى نظيره الصيني بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء العلاقات السياسية، اعتبر فيها توقيع الخطة الإستراتيجية الشاملة تأكيدا للرؤية الإيرانية الصينية البعيدة المدى للعلاقات الثنائية والعزيمة الجادة من قيادة البلدين لتطوير مجالات التعاون وتعزيزها.

خلال لقائه المندوب الخاص للصين في شؤون افغانستان؛ عبداللهيان يؤكد على دور الشعب الافغاني في تقرير مصيره وتشكيل حكومة شاملة

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان والمندوب الخاص للصين في شؤون افغانستان "يو شياو يونغ" على استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المنطقة ومن ضمن ذلك حول افغانستان.

ردا على تقرير وكالة الطاقة الذرية؛ البرامج والاجراءات النووية لإيران مطابقة تماما لمعاهدة حظر الانتشار النووي

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا بان البرامج والاجراءات النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية مطابقة تماما لمعاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" والتزاماتها في اطار اتفاقية الضمانات.

شمخاني: مصير الكيان الصهيوني الحتمي نفس المصير الذي حل بأميركا في فيتنام وأفغانستان والعراق

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان المصير الذي حل بالولايات المتحدة في فيتنام وأفغانستان والعراق هو كذلك المصير الحتمي للكيان الصهيوني المحتل.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل إصابة قرابة 40 ألف ووفاة 583 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن 583 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء الاصابة بفيروس كورونا في ايران، وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد الى 98 الفا و 483 حالة.

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