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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:٠٢ ص

على راس وفد سياسيا واقتصاديا؛

وزير الخارجية الباكستاني يصل الى طهران

وزير الخارجية الباكستاني يصل الى طهران

وصل وزير الخارجية الباكستاني "بلاول بوتو زرداري" الى العاصمة الايرانية طهران لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يرأس وزير الخارجية الباكستاني وفدا سياسيا واقتصاديا رفيعا من بلاده في هذه الزيارة التي تستمر يومين. ومن المقرر ان يلتقي زرداري نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في طهران اليوم كما سيستقبله الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي اليوم ايضا.

كما سيتوجه زرداري الى مدينة مشهد المقدسة يوم غد الاربعاء للتشرف بزيارة المرقد الطاهر للامام علي بن موسى الرضا (ع). وتتزامن زيارة زرداري الى ايران مع الذكرى الـ 75 لبدء اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واعلنت وزارة الخارجية الباكستانية يوم امس الاثنين في بيان ان زرداري سيبحث خلال زيارته مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من ايران وقضية الأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية بهدف تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، مؤكدة ان البلدين يتمتعان بعلاقات تعاون وثيقة بفضل الجغرافيا والوشائج الثقافية والأواصر التاريخية.

/انتهى/

رمز الخبر 1924511
https://ar.mehrnews.com/news/1924511/

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