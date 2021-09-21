متابعة الدبلوماسية الاقتصادية مع الرؤية للجوار واولوية آسيا أهم أولويات جدول أعمالنا

اكد على السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة في تنظيم وتنمية العلاقات مع جميع مناطق العالم والدول المستهدفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال امير عبداللهيان في تصريح ادلى به فور وصوله الاثنين الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة: انه وفي ظل الاستفادة من حضور النظراء وكبار مسؤولي الدول فقد قام الزملاء في الممثلية (ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة) بتنظيم نحو 50 لقاء واجتماعا ومشاركة في جلسات مختلفة.

واضاف: نامل في ظل الاستفادة من الفرصة المتاحة بان نتمكن من اجراء مشاورات ومحادثات مع النظراء في سياق السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية النشطة والفاعلة والذكية للحكومة الثالثة عشرة (الحالية) في تنظيم وتطوير العلاقات الخارجية مع جميع مناطق العالم والدول المستهدفة.

وتابع وزير الخارجية: ان من ضمن القضايا المدرجة في جدول الاعمال متابعة الدبلوماسية الاقتصادية مع الرؤية للجوار واولوية آسيا وكذلك التركيز على سياسة خارجية متوازنة والتعاطي مع جميع دول العالم.

واعرب امير عبداللهيان عن امله بحل مشاكل الايرانيين المقيمين في اميركا وفق رؤية تسهيل القضايا وكذلك الاستفادة المنشودة من طاقات الايرانيين المقيمين في اميركا في سياق برامج الحكومة الثالثة عشرة.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الاثنين الى نيويورك على راس وفد للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي كلمة في اجتماع القمة للجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء.

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