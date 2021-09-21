الجيش السوداني يعلن عن محاولة انقلابية فاشلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وسائل إعلام سودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد ان في حين أعلن الجيش السوداني أنه "تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة".

كما وردت أنباء عن قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي محاولة الانقلاب، وهو قائد سلاح المدرعات، إذ لفتت الأنباء إلى "استمرار سيطرته علي سلاح المدرعات".

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد ضد الانقلابيين وحماية المرحلة الانتقالية.

وصرحت وكالة "الأناضول" نقلا مصدر عسكري سوداني بـ"اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة".

ونوهت صحيفة "السوداني" بـ"تحرك دبابتين من أمام السلاح الطبي وغلقهما الطريق نحو جسر "أم درمان" القديم بجوار البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة".

وأشارت "السوداني" عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سيادي قوله إن "محاولة انقلابية تجري الآن للإطباق على الفترة الانتقالية".

يتبع..