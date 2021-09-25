اولوية سياسة ايران الخارجية تشكيل علاقات قوية مع دول آسيا والجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، عدد من الباحثين والأكاديميين وكبار ممثلي المؤسسات الفكرية الأمريكية واجاب على اسئلتهم حول سياسة ايران الخارجية في ظل الحكومة الجديد، وبرنامج ايران النووي.

واكد عبد اللهيان خلال الاجتماع على اولويات سياسة ايران الخارجية والتي تتمثل بتقوية العلاقات مع دول الجوار لاسيّما دول آسيا والجوار، كما تطرق إلى موقف ايران من الأوضاع في افغانستان، واليمن، وسوريا والبحرين.

ولفت امير عبد اللهيان انه على الرغم من ان الحكومة الجديدة اعطت الاولوية لتطوير العلاقات مع جيرانها والدول الآسيوية، إلا أنها ستظل محافظة على التوازن في سياستها الخارجية./انتهى/