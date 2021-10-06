الممثلة الإيرانية "آسايش" تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان سينمائي أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز الفيلم الإيراني السينمائي "الغرير" بإخراج كاظم ملايي بجائزتي أفضل فيلم مستقل وجائزة أفضل ممثلة في المهرجان السنوي العاشر لجوائز الأفلام الشتوية السينمائي الدولي في الولايات المتحدة.

وكانت آسايش قد فازت في وقت سابق أيضًا بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان ريفرسايد السينمائي الدولي التاسع عشر ورُشحت لأفضل ممثلة في مهرجان كوينز السينمائي العالمي الحادي عشر عن دورها في الفيلم السينمائي ذاته.

وتم عرض فيلم الغرير لأول مرة العام الماضي، في النسخة 23 من مهرجان شنغهاي السينمائي، وقد شاركت حتى الآن في 45 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا وفازت بـ 17 جائزة.

تجدر الإشارة الى ان الفيلم تدور أحداثه حول امرأة متورطة في تحدٍ صعب في حياتها الخاصة، بينما هي على أعتاب زواجها الثاني.

/انتهى/