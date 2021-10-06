200 شركة معرفية إيرانية تعلن استعدادها لتلبية احتياجات صناعة الاستزراع المائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمكتب تحسين الجودة والمعالجة وتطوير السوق المائية التابع لمنظمة الثروة السمكية الإيرانية، عيسى كلشاهي أشار في حديث خاص مع مراسل مهر إلى توفير الاحتياجات التكنولوجية للثروة السمكية، وقال" سنقوم بدمج عملية الإنتاج مع التقنيات الجديدة في معظم المجالات مثل الزراعة التقليدية ومصايد الأسماك".

وذكر أن "في ظل غياب العمليات التكنولوجية في مجال الإنتاج، لن نكون قادرين على السير على طريق التطوير وزيادة الإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية، ينبغي النظر في العديد من القضايا، بما في ذلك صيد الأسماك، وكذلك المياه الداخلية وتوافر البنية التحتية للإنتاج قدر الإمكان".

وأشار كلشاهي إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لزيادة الإنتاج في مجال الاستزراع المائي، وقال: على الرغم من أن المياه المالحة هي أيضًا جزء من موارد المياه في البلاد، إلا أنه لا يمكن استخدامها في الاستزراع المائي".

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