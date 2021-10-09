ينبغي سَلك منهج الدفاع المقدس لحُكم البلاد وحل مشاكل الناس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" بينما كان يودع الرئيس السابق ويقدم الرئيس الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، شكر الرئيس السابق، علي أصغري، وقال: "لدينا تاريخ من الصداقة أشكره على الخدمات التي قدمها لهذه الموسسة وامل ان يوفقه الله ويجذيه خير الجزاء في الدنيا والآخرة".

كما رحب قاليباف بالرئيس الجديد لهيئة الاذاعة والتلفزيون بيمان جبلي متمنياً له التوفيق في رآسة هيئة الإذاعة والتلفزيون

واشار رئيس مجلس الشورى ان في الوقت الذي كان فيه الدين على مهمش ولم يحترم المسلمون في العالم، وضع الامام الخميني الاسلام في مقدمة الثورة الإسلامية، قائلاً: "الشهادة وثقافة الايمان بالله، والإيمان بالنفس سبب انتصار الثورة الإسلامية ووالذي برز بشكل واضح في عصر الدفاع المقدس".

وشدد قاليباف على أن النموذج الوحيد للنجاح كان نموزج الثورة الاسلامية والعقد الأول من الدفاع المقدس، قائلأ: "في حكم البلاد وحل مشاكل الناس، أي طريق آخر غير نهج الدفاع المقدس يعتبر خاطئ ومضل".

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